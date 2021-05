Gonfiore addominale, flatulenza e meteorismo: i consigli di Erbaflor Peruzzo

Nel nostro intestino in condizioni normali sono presenti circa 100-150 ml di aria, con variazioni individuali. I gas più comuni sono l’azoto, l’ossigeno, l’idrogeno, il monossido di carbone e il metano. Diversi processi intervengono nel regolare la quantità di aria presente nell’apparato digerente. Le pareti intestinali hanno la capacità di assorbire l’aria prodotta che viene poi immessa nel sangue ed eliminata con la respirazione.

L’eruttazione e la flatulenza intervengono invece in presenza di meteorismo per eliminare l’aria in eccesso. Le cause possono essere diverse. Ad esempio un’alimentazione ricca di carboidrati, grassi e legumi che alterano la flora batterica. Oppure un aumento dell’aria ingerita (areofagia) per via di pasti frettolosi. Anche parlare durante il pasto, masticare gomme e l’eccesso di bevande gassate possono provocare un aumento dell’aria nell’apparato digerente, così come disturbi dell’emotività e della sfera psichica, ansia, stress ed eccessiva tensione. Infine, il meteorismo può essere causato anche da alcune patologie come gastrite, ulcera peptica, ernia iatale, colite e allergie alimentari.

Gli integratori che ci possono aiutare formulati e prodotti da ERBAFLOR PERUZZO sono diversi.

CARBONE E FINOCCHIO: il carbone vegetale assorbe i gas intestinali e trattiene anche parte dei batteri che producono i gas.

FINOCCHIO: ricco di oli essenziali che svolgono un’attività digestiva e controllano la fermentazione del cibo.

ALTEA LACTOSPORE: un batterio che fa parte della flora intestinale, resistente al calore, agli acidi gastrici e alla bile, che quindi arriva integro nell'intestino sostenendo la flora batterica simbionte. La radice di Altea ha un’azione lenitiva per una regolare funzionalità del sistema digerente e del transito intestinale avendo una funzione prebiotica a sostenere la germinazione delle spore del lactobacillo (non contiene lattosio) e non è gasogena.

L’Altea Lactospore è utile anche contro le intolleranze alimentari. Da non confondere con le allergie, le intolleranze alimentari si verificano dopo un accumulo del prodotto che le scatena. Le più diffuse intolleranze riguardano il lievito, le solanacee, il glutine, le proteine del latte (reazione istaminica).

L’assunzione di uno di questi prodotti può provocare un disequilibrio della flora intestinale con conseguente mal assorbimento, colite spastica, allerta delle difese immunitarie, dermatiti e secchezza cutanea. Un prodotto utile è l’Altea Lactospore e per eliminare le tossine il DEPURDREN.

Una tisana utile e piacevole, è la TISANA GONFIORE composta da semi che con il loro alto contenuto di oli essenziali hanno in comune l’attività digestiva e carminativa.

