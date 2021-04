La Carrozzeria Marengo compie 60 anni: riparazioni e restauro per passione

ALESSANDRIA - Il 4 aprile 1961 cominciò un grande viaggio nel mondo dei motori. Veniva fondata la Carrozzeria Marengo. La sede di via Pisacane – 1400 mq – è ancora quella storica di inizio attività e ha mantenuto l'aspetto esteriore di quando Pino Massiglia si mise in proprio dopo aver imparato l’attività di riparatore dal padre e guidato dalla grande passione per le auto. Con gli anni le tecniche di lavorazione sono state adeguate ai tempi e alle tecnologie, offrendo sempre un servizio puntuale e professionale.

60 anni di passione per le auto e di professionalità della famiglia Massiglia, titolari dell'azienda, e dei collaboratori, in tutto una decina: uno staff che garantisce la riparazione nel suo complesso, esterni ed interni, aggiungendo i servizi classici di autoriparazione e più esclusivi come le riparazioni di parti in alluminio.

Nel 1976, dopo la prematura scomparsa del fondatore, è stata la moglie Mariuccia, coadiuvata da validi collaboratori, a proseguire con grande spirito di dedizione, dovendo anche crescere i due figli, Mauro e Barbara, che ora sono le colonne portanti dell’attività. Sono stati loro a prendere in mano le redini dell'azienda, facendola crescere negli anni e facendola diventare un punto di riferimento per la riparazione di qualsiasi tipo di veicolo (anche se la carrozzeria è associata al Gruppo FCA) e per il restauro delle vetture d’epoca.

Mauro – il quale ha ottenuto recentemente il patentino da Meccatronico – ha infatti ereditato la passione del padre, diventando inoltre Commissario Tecnico Asi, la figura che certifica la storicità delle auto, prova delle competenze maturate nel settore. Una passione che conferisce alla Carrozzeria Marengo un ruolo importante a livello nazionale: recentemente è stata restaurata una Giulia Quadrifoglio, lavoro commissionato direttamente dal “Cavallino” di Maranello a seguito di un sinistro.

La Carrozzeria Marengo ha mantenuto lo spirito e l'entusiasmo di sempre, occupandosi dei sinistri dalla A alla Z, incluse le pratiche burocratiche (è convenzionata con le principali Compagnie di Assicurazione). 60 anni durante i quali è stata consolidata la presenza nel settore con lo spirito giusto, rinnovando le attrezzature e continuando ad aggiornarsi professionalmente per offrire i servizi di qualità che tutti apprezzano. Un traguardo importante raggiunto grazie alla fiducia della clientela che permette ai fratelli Massiglia di guardare al futuro con ottimismo ed affrontare le prossime sfide a testa alta. Come per esempio la riparazione delle vetture elettriche che saranno sempre più numerose.

“Grazie ai collaboratori, ai clienti e a chi ha fatto sì che questa storia potesse continuare oltre il mezzo secolo. Per noi l'attenzione e la cura dei dettagli non è un optional, ma un impegno e una responsabilità che ci ha contraddistinto. Dal 1961 ad oggi. Per il domani”.

