Iginio Peruzzo, che trasformò la tradizione in “Erboristeria”

Questa settimana parliamo di Iginio Peruzzo, l’erborista di Molare, ossia di colui che ha ripreso la tradizione contadina dell’uso delle erbe, trasformandola in vera e propria “Erboristeria”.

Iginio era nato a Molare, esattamente nella frazione Santuario delle Rocche, da una famiglia contadina. Rimasto orfano di padre molto giovane, ha dovuto cavarsela da solo, essendo l’unico maschio in famiglia. Ha fatto la guerra, è stato in Albania e da lì è tornato con una buona conoscenza delle erbe (in quei paesi erano molto note e utilizzate).

Ci sono alcune ricette che lui consigliava per risolvere i problemi di tutti i giorni, ad esempio i malanni di stagione che nei mesi freddi fanno spesso la propria comparsa, come tosse, bronchite e raffreddore. Con 10 grammi di Issopo, 5 grammi di Altea e 5 grammi di Eucalipto fatti bollire in litro di acqua per cinque minuti si può ottenere una tisana da filtrare e bere a volontà. La tisana si può anche migliorare aggiungendo zucchero, miele o limone.

Altri rimedi contro i malanni di stagione sono lo sciroppo di Lichene (tre cucchiai al giorno) o le capsule di Mucolipto (due al giorno). L’erborista Peruzzo inoltre consigliava gli impacchi di semi di lino e crusca (le famose “polentine”) per sciogliere il catarro. Un tempo Iginio usava i suffumigi di eucalipto, gemme di pino e bicarbonato, un rimedio molto efficace ma che richiedeva un po’ di preparazione. Oggi consigliamo gli oli essenziali di Timo, Pino ed Eucalipto, ugualmente efficaci ma molto più pratici.

Iginio Peruzzo consigliava anche la Crema Gialla, a base di cera d’api e olio d’oliva. Anche oggi continuiamo a farlo, perché è un rimedio utile per arrossamenti, screpolature delle mani e dei piedi, geloni, e come balsamo per le labbra

