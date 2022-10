Tutto il calcio della provincia in tempo reale

Sta per cominciare un'altra domenica di campionato ricchissima di spunti. Segui i risultati delle alessandrine, con marcatori e classifiche.

CLICCA QUI PER NON PERDERE NEMMENO UN GOL

In serie D giocano fuori casa sia Casale che Derthona: la formazione di Sesia affronta la capolista Sestri Levante, quella di Marcello Chezzi viaggia in direzione Pinerolo. Occasione ghiotta soprattutto per i leoni, che hanno la necessità di risalire in classifica.

Eccellenza: Acqui a Moretta probabilmente senza Guazzo, Luese Cristo ospite del Vanchiglia in un confronto che può rappresentare la svolta della stagione.

CLICCA QUI PER NON PERDERE NEMMENO UN GOL

Per quanto riguarda la Promozione, è il giorno della partitissima: Ovadese e Valenzana Mado si incrociano in un derby che mette in palio il primato. La PastorStay, ospite dell'Asca, spera di approfittarne, mentre la Novese del nuovo tecnico Lolaico va a far visita al Pozzomaina.

Prima Categoria: riflettori puntati su Sale-Monferrato, ma spicca pure Atletico Acqui-Capriatese. Intriga Libarna-Tassarolo, la Spinettese di Salvo Rizzo attende la Frugarolese.

CLICCA QUI PER NON PERDERE NEMMENO UN GOL

In Seconda Categoria Europa Bevingros e Moncalvo si giocano la vetta della classifica, con il Cassine (opposto alla Castelnovese) spettatore interessato. Si annuncia molto equilibrata Boschese-Villaromagnano.

Chiusura dedicata alla Terza Categoria, dove tiene banco lo scontro al vertice tra Pozzolese e Fortuna Melior, separate da una sola lunghezza. Trasferta complicata, a Novi, per la Junior Asca di Erio Terroni.