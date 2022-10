Criosauna dopo le gare di atletica

Caterina Milana corre i 300 metri piani, Michele Podetti i 1200 siepi e Maria Elena Romano gareggia per gli 80 metri ostacoli. Sono i tre ragazzi dell’Atletica Alessandria che hanno rappresentato il Piemonte nei Campionati Italiani cadetti su pista, a Caorle, ambasciatori dello sport giovane e sano.

I tre si sono affidati a Therapy Lab per il percorso di avvicinamento alle gare e per il recupero psicofisico da affaticamento e da stress, sottoponendosi a trattamenti con criosauna nei giorni successivi alle gare per recuperare molto velocemente anche la

componente muscolare, portata al limite dello sforzo a causa di performance importanti da sostenere durante le gare.

«Complimenti ai ragazzi per i loro traguardi», commenta il titolare dello studio, il dottor Filippo Rossini - laureato in scienze motorie (L-22) e in scienze delle attività motorie preventive ed adattive (L-67), «Hanno capito l’importanza della crioterapia, sperimentandola direttamente su se stessi. I benefici per chi si sottopone periodicamente a ‘bagni’ sotto zero, infatti, sono

evidenti per gli atleti agonisti, ma anche per gli sportivi amatoriali e per chiunque voglia avere una sensazione positiva e piacevole sul corpo dopo aver fatto sport».

Dopo gli allenamenti più intensi i ragazzi dell’Atletica Alessandria si sono sottoposti ai trattamenti con criosauna del del dott. Rossini, lasciandosi alle spalle in pochissimo tempo le fatiche fisiche e mentali.



Cos’è la criosauna e a cosa serve

TherapyLab ha la prima criosauna in provincia di Alessandria dedicata a sport e benessere: si trova in via Moccagatta 19 nella stessa struttura della palestra My Trainers Club.

TherapyLab è a disposizione di sportivi o semplici appassionati di fitness che vogliano recuperare in fretta dopo lo sforzo fisico, dopo un affaticamento o semplicemente per godere degli effetti benefici sul ringiovanimento cellulare in campo estetico.

L’esposizione al freddo intenso – si può andare da -90° a -190° per qualche minuto – produce benefici per tutto il corpo. Dall’azione infiammatoria a quella anticellulite, le applicazioni pratiche sono molteplici. Il repentino abbassamento della temperatura mediante azoto vaporizzato aiuta a combattere ematomi, dolori muscolari, tendiniti, dermatiti fino ai disturbi del sonno.

Non ci sono controindicazioni: si entra in una cabina per un tempo variabile di qualche minuto, sempre sotto controllo dell’operatore, ma in tranquillità. Gli arti sono coperti e la testa rimane fuori dal macchinario, mentre il freddo agisce sul corpo. Le sedute non sono invasive ed adatte a tutte le età e durano pochi minuti.

La criosauna è anche un ottimo antistress, dal momento che stando immersi del ghiaccio secco vengono rilasciate endorfine, le sostanze chimiche della felicità.



