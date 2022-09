Tutto il calcio della provincia in tempo reale

Finalmente i ranghi sono (quasi) completi. Nella giornata in cui prendono il via anche le categorie minori, la serie D posticipa il proprio turno a mercoledì, ma il programma è comunque ricchissimo. Segui i risultati delle squadre alessandrine, con marcatori e classifiche.

In Eccellenza sia Acqui che Luese Cristo sono alle prese con test probanti. I bianchi di Arturo Merlo ricevono il Saluzzo e cercano ancora la prima affermazione in campionato, ma la rivale è di rango e il tecnico ha problemi a centrocampo. Torna però Mattia Piana, che ha scontato la squalifica. La squadra di Roberto Adamo, a distanza di poche ore dal 2-2 di coppa, affronta nuovamente il San Domenico Savio, questa volta in terra astigiana. Attacco da ridisegnare, perché capitan Russo è infortunato.

Capitolo Promozione: sono tre i derby in programma, con il 'Comunale' di Valenza che è il campo principale. Gli orafi di Pellegrini, infatti, ricevono la PastorStay in quello che è uno scontro diretto a tutti gli effetti. Siamo all'inizio, è vero, ma tutti gli addetti ai lavori prevedono che queste due squadre lotteranno per l'Eccellenza fino alla fine. Castellazzo-Novese è già gara della verità per entrambe le formazioni, mentre l'Asca cerca il cambio di passo sul terreno di un'Ovadese lanciatissima. Interessanti tutte le altre partite, con una menzione particolare per Felizzano-San Giacomo.

In Prima Categoria va seguito da vicino il confronto tra Frugarolese e Capriatese, ma è da tripla anche Sale-Fulvius. Difficile da interpretare pure Tassarolo-Canottieri, seconda trasferta consecutiva per l'Atletico Acqui, che va a San Damiano.

Grande attesa per l'inizio della Seconda Categoria, dove spicca la 'classicissima' Viguzzolese-Castelnovese; la Boschese debutta in casa contro Cassine, il Casalnoceto viaggia in direzione Moncalvo.

Infine la Terza Categoria, con Pozzolese-Tiger Novi e Aurora-Don Bosco Alessandria che promettono fin da subito emozioni e spettacolo.