Lorenzo Alfieri, giovane valenzano protagonista nel film di Rai Cinema

VALENZA - Nel film 'To The conquest of Love', proposto da Rai Cinema e diretto da Michele Cucciniello reciterà anche Lorenzo Alfieri, giovane valenzano, studente del Liceo Scientifico Cambridge all'Alexandria International School, allievo del maestro Gianluca D’Agostino dell'Accademia Wushu Sanda di Alessandria. Sarà infatti protagonista delle ultime riprese cinematografiche che si terranno a Rieti il 30 gennaio.

Il regista ha spiegato che nel provinarlo ha subito notato un vero talento interpretativo. Ma non solo, anche dei requisiti artistici essendo oltretutto campione di 'Sanda', combattimento cinese moderno. Il film è un genere mixato tra poliziesco romantico e drammatico. Nella stessa giornata si svolgerà anche lo spot pubblicitario per la Fashion Week Sud 2022. A fare da supporto nel film saranno i due protagonisti Lorenzo Torby e Romina Coraggio, l'antagonista Tony Pupo e tanti altri.