VIDEO - "Porto i miei valori al di fuori dei partiti"

VALENZA - Mai con Ballerini, con Oddone chissà. Alessandro Deangelis è considerato il terzo incomodo. Lo incontriamo alla confetteria L'Unica, posto di relax e meditazione. Medita anch'egli sul futuro di Valenza. Ha idee chiare "e valori che porto fuori dai partiti". Si dice sempre di centrodestra (Fratelli d'Italia, in particolare), pur non riconoscendosi nei protagonisti di Valenza. Motivo per cui corre da solo (appoggiato da due liste). I dettagli sul "Piccolo" oggi in edicola.