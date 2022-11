Il disagio adolescenziale al centro del service del Lions Valenza Adamas

VALENZA - Nuovo appuntamento, il secondo, del ciclo ‘I ragazzi e le Contromisure al mondo dei Grandi’ del Lions Club Valenza Adamas. Mercoledì al Teatro Sociale 800 studenti del Cellini e del Borsellino parteciperanno al workshop sul disagio adolescenziale.

Interverranno all’evento la dottoressa Agnese Donati, psicologa e psicodiagnosta dell’età evolutiva che tratterà il tema del cambiamento e delle dinamiche di contrasto, la dottoressa Paola Genovese, medico chirurgo specialista in scienza dell’alimentazione che affronterà il delicato tema dei disturbi alimentari nell’adolescenza, la dottoressa Eleonora Pinzuti, docente formatrice e saggista che spiegherà cosa sia il condizionamento di genere nelle scelte formative e lavorative delle ragazze e il giornalista Ugo Rizzo che parlerà dell’attitudine alla felicità. Lo streaming dell’evento sarà disponibile a partire dalle 14 sulla pagina Facebook del club.

«Organizzare questo service è stata una delle esperienze più belle che mi siano capitate. Dobbiamo dimostrare ai giovani che cambiare le cose è possibile. Abbiamo cominciato noi, non Lions per essere ma Lions per fare. Perché se davvero vogliamo che le cose cambino, dobbiamo essere noi, per primi, quel cambiamento - dichiara Arianna Masini, presidente del Lions Club Valenza Adamas - Grazie a tutti i nostri collaboratori ma soprattutto grazie a questi meravigliosi ragazzi che con la loro entusiastica partecipazione ci consentono di sperare di essere utili».