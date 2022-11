Valenza: torna alla 7 Fratelli Cervi la palestra 'ex centro vaccinale'

VALENZA - È tornata oggi nella disponibilità della scuola 7 Fratelli Cervi la palestra, utilizzata da aprile 2021 a poche settimane fa dall'Asl-Al come centro vaccinale. Ad annunciarlo è l'assessore allo sport Luca Merlino. La struttura, restituita al Comune alla fine di ottobre, è stata sottoposta alle necessarie operazioni di pulizia e sanificazione, quindi oggi alla Direzione Didattica Valenza. La potranno utilizzare sia gli alunni che le società sportive del territorio, in questo caso ovviamente negli orari in cui non si svolge attività scolastica (per farlo serviranno apposite convenzioni).