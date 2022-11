Valenza: Cgs, partnership con Regalzi Ferraris

Cgs Srl e Regalzi Ferraris Srl hanno perfezionato una importante partnership societaria di lungo periodo. Cgs, azienda manifatturiera orafa con sede a Valenza, ha acquisito una partecipazione paritaria nel capitale della Regalzi Ferraris, azienda specializzata nella incastonatura di pietre preziose anch’essa con sede a Valenza. Il gruppo orafo manifatturiero integrato così

costituito potrà contare sulle elevate abilità artigianali di oltre 100 addetti complessivamente, collocandosi in questo modo tra le realtà manifatturiere di primaria importanza nel panorama produttivo del Distretto orafo di Valenza, sia per dimensione sia

per la qualità dei servizi industriali offerti.

“Con la partnership realizzata insieme a Regalzi Ferraris - dichiara Matteo Codrino, Amministratore delegato di Cgs - consolidiamo un rapporto di lavoro nato oltre trent’anni fa. L’obiettivo condiviso è di offrire ai nostri clienti servizi integrati di sempre più elevata qualità e di proseguire insieme il percorso di crescita dimensionale e qualitativa da tempo intrapreso dalle nostre aziende, per le quali riteniamo di avere costruito - con questa operazione - i presupposti per una ancora più solida prospettiva di crescita produttiva”.

“La partnership con Cgs - conferma Andrea Regalzi, presidente del Cda di Regalzi Ferraris - permette di integrare, in un unico gruppo, le capacità produttive orafe di Cgs e le capacità di incassatura della nostra azienda, consentendoci di generare significative sinergie”.

Il gruppo ha in corso un piano di assunzioni rilevante, nel quale è previsto che sia dedicato spazio ai giovani e ai giovanissimi. Regalzi Ferraris in particolare ha una vocazione specifica nella formazione di giovani incassatori talentuosi.

Matteo Codrino e Andrea Regalzi, infine, ringraziano gli Advisor - dottor Carlo Bajardi dello Studio Pessina Bajardi Bollo di Casale Monferrato e dottor Fabrizio Gallina dello Studio Meta di Valenza, oltre al notaio Giorgio Pozzoli con studio a Morbegno e a Sartirana - "per il loro contributo di professionalità, indispensabile per la realizzazione dell’operazione".