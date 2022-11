Domenica a Rivarone arriva la 'Mandria Rosa' per la transumanza

RIVARONE - Domenica 13 novembre a Rivarone si celebrerà la Festa del Ringraziamento con la transumanza.

Come già da otto anni, il piccolo comune monferrino accoglierà la cosiddetta "mandria rosa", di Laura Casarotti che insieme al compagno Marco Zanta gestisce l'attività. Le vacche in arrivo provengono dagli alpeggi di Cusino Val Cavargna in provincia di Como da un'altitudine di 2000 metri.

La particolarità della mandria è la sua composizione. Laura e Marco sono impegnati nella salvaguardia delle razze in via d'estinzione e quindi tra i loro capi ci sono la Bruna alpina, l'Austriaca, la pezzata rossa d'Oropa, la Blu Belga e la Piemontese. Tutte insieme sono un arcobaleno di mantelli colorati e sono sempre accompagnate dai fedeli e vigili cani pastori Leda e Lampo.

Le vacche sosteranno tra i pioppeti rivaronesi e nei paesi limitrofi durante i mesi invernali per poi tornare sulle Alpi Comasche, in estate. La giornata inizierà con la messa alle ore 10. Al termine, alle 10.45 circa, ci sarà la sfilata delle 127 vacche e la benedizione degli animali e dei mezzi agricoli impartita da don Franco Torti. A seguire ci sarà il tradizionale ringraziamento al cielo con il lancio dei palloncini. Successivamente verrà premiata la vacca "Regina Madre" e verrà consegnato il "campanino del vitellino" all'ultimo nato. I bambini potranno cimentarsi nella mungitura di Lady Gaga, Nerina e Moretta. Grandi e piccini potranno salire sul calesse di Enrico da San Giuliano Vecchio e giocare alla Ruota della Fattoria. Non mancheranno banchi con prodotti locali e alla fine, ceci, torte, pizze, "pulenta e straché" e vin brulé per tutti.