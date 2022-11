Il primo giorno di scuola per i 22 studenti del Gem di Valenza

VALENZA - Tutti in classe. Questa mattina l’avvio del primo anno del Gem. L’istituto tecnologico superiore dedicato al comparto orafo (Gioielleria Educazione Moda) ha spalancato le porte delle aule al primo piano dell’ex Convento San Domenico di Valenza, completamente attrezzate destinate a formare i futuri talenti del Made in Italy tanto attesi dalle aziende del distretto valenzano per garantire un futuro al comparto, simbolo di eccellenza nel mondo.

Sono 22 gli iscritti che hanno superato la selezione che si è svolta nei giorni scorsi, anche se la capienza del Gem è stata prevista per 25 alunni (sono ancora aperte le porte agli indecisi dell’ultima ora) e questa mattina alle 10 lo staff dell’Its Tam di Biella, che ha coordinato l’allestimento della scuola, ha dato il benvenuto ai ragazzi.

In classe ci sono numerosi alunni che risiedono nell’Alessandrino, ma pure studenti torinesi, vercellesi, milanesi e pavesi. Provengono da licei e istituti superiori nonché dal mondo del lavoro, pronti ad approfondire le loro conoscenze in aula, nei laboratori (messi a disposizione da For.Al) e direttamente in azienda, per arrivare a ottenere, a conclusione del biennio, una preparazione completa e il diploma di Tecnico Superiore di Processo Orafo.