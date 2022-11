Comanda la PastorStay. Tutti i finali di giornata

Riviviamo insieme la domenica di campionato appena andata in archivio, passando come sempre in rassegna le varie categorie.

In serie D, vince il Derthona e perde il Casale. La squadra di Chezzi sfrutta una grande ripresa e rifila tre gol alla Castanese, con Turchet, Ciko e Romairone che firmano un'affermazione importante. Sesia, invece, deve arrendersi 1-0 al cospetto della Fezzanese che espugna il 'Palli' con un gol alla mezzora del primo tempo.

In Eccellenza, conquistano successi pesantissimi sia l'Acqui che la Luese Cristo: i bianchi - trascinati da un grande Guazzo - piegano 3-0 l'Albese, mentre la formazione di Roberto Adamo regola 1-0 la Pro Dronero. Decide Binello alla mezzora del primo tempo.

In Promozione, nuovo sorpasso al comando: la Valenzana Mado non va oltre l'1-1 contro l'Arquatese e la PastorStay - che sbriga senza problemi la pratica San Giacomo Chieri - è la nuova capolista. Secondo successo di fila per la Novese di Lolaico, 2-1 contro l'Asca in una gara decisa da tre rigori (Clementini e Bonanno per i biancocelesti, Mirone per gli alessandrini), mentre la Gaviese chiude il set, 6-3, contro Pozzomaina. Scatenati Giordano, quattro gol, e Mutti, doppietta. Rignanese lancia l'Ovadese, 1-0 sul Psg, colpo grosso del Felizzano, corsaro 3-1 a Trofarello (Saviano e bis di Anibri), un grande M'Hampsi trascina il Castellazzo (5-1 con Beppe Viola).

In Prima Categoria il Canelli si aggiudica lo scontro al vertice in casa del Monferrato e vola in classifica. 0-0 tra Capriatese e Don Bosco Asti, altalena di emozioni in Frugarolese-Fulvius fino al 2-2 conclusivo (gli orafi si salvano allo scadere grazie a Cincinelli). Merita una menzione l'Aurora Canottieri Pizzerie, capace di superare di slancio la Spinettese, Nuova Astigiana-Sale termina invece 3-3. Boscaro concede il bis.

In Seconda Categoria, niente da fare per la Boschese, battuta a Moncalvo; bene la Vignolese, che supera 3-0 l'Europa Bevingros, bene anche il Cassine, che fa il colpaccio a Calliano. Una prodezza di Arfuso, infine, regala tre punti pesanti alla Fortitudo, capace di vincere a Castelnuovo.

Chiusura dedicata alla Terza Categoria, caratterizzata da tante sorprese: impresa della Junior Asca, che riapre i giochi grazie al 2-1 sulla Pozzolese, ringraziano Cabella e Fortuna Melior, 2-0 contro il Lerma.