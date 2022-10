Ovadese Valenzana: Akouah decide la sfida al vertice

OVADA - La Valenzana passa al Geirino e conquista la vetta del girone D della Promozione capitalizzando sulla rete in chiusura di primo tempo di Akouah. Per l'Ovadese una prova generosa ma poco produttiva in fase avanzata.

In avvio mister Carosio punta sulla formazione abituale. L'unico avvicendamento, sulla fascia sinistra avanzata, riguarda Barbato al posto di Coletti. Pellegrini, sul fronte opposto può contare sui suoi veterani per il centrocampo pur con qualche modifica rispetto all'ultima gara nel reparto avanzato dove c'è Akouah che poi risulterà decisivo per Rodriguez.

In avvio la formazione prende il controllo delle operazioni; Ovadese impegnata a contenere Fiore, Celeste e Akouah, nel tentativo di ripartire una vota rubata palla. Al 10' il sinistro di Celeste dalla distanza termina alto sulla traversa. La pressione della Valenzana è costante, la gara vivi di frequenti duelli sulla destra tra Fiore e Costa. Le rare ripartenze ovadese sono affidate a iniziative personali.

Al 28' gran destro di Palazzo respinti coi piedi da Gaione; azione annullata da un fuorigioco. Due minuti dopo ci prova Bosic dall'interno dell'area: destro debole sul fondo. Al 45' Celeste converge e spara di destro per la deviazione in corner di Gaione. Sull'azione successiva Akouah raccoglie in area e spedisce col destro la palla nel sette alla destra di Gaione.

La ripresa si apre con la Vale ancora in avanti: un inserimento di Mazzocca sulla sinistra termina con un sinistro sul fondo sul palo opposto. Problema muscolare per Lombardo, lo rimpiazza Manno. La squadra di casa riprende il controllo del gioco progressivamente. Gran destro di Visentin alto sulla traversa. Carosio piazza Merialdo piu vicino a Rignanese. L'Ovadese si spinge in avanti. La Valenzana si accontenta di contenere per poi agire di contropiede. Non succede moltissimo Al 35' contropiede rapido degli ospiti sventato dall' uscita di piede di Gaione.

Nel finale Gaione salva in uscita bassa su Amaro.



FORMAZIONI – OVADESE: Gaione, Visentin, Costa, Bianchi, Lombardo Bangoura, Merialdo, Bosic, Rignanese, Massari, Barbato. All.: Carosio.

VALENZANA: Rosti, Zannetta, Mazzocca, Mazzucco, Magné, Marelli, Fiore, Palazzo, Cavigiola, Celeste, Akouah. All.: Pellegrini.