In città Valenza Alchemica, la rassegna di eventi dedicata a Yel Bosco

VALENZA - Si chiama 'Valenza Alchemica' il nuovo mix di teatro, musica, danza, letteratura, design, scienze e spiritualità che approda in città da questo weekend. Una combinazione che nasce da un gioco di parole legato al concetto di trasformazione della materia e che si ispira alla memoria di Yel Bosco, valenzana scomparsa un anno fa.

I primi appuntamenti saranno proprio domani, venerdì 28 ottobre, e sabato 29 ottobre. Si parte venerdì alle 21 al Teatro Sociale con 'Stand up Poetry', uno spettacolo di Lorenzo Marangoni (campione mondiale di poetry slam) di poesia performativa. Aprirà Lucia Raffaella Mariani. Il giorno dopo invece ci si sposta al Centro Comunale di Cultura di Valenza. Alle 16 si esibiranno gli attori di Pem (Potenziali Evocati Multimediali) Andrea Caviazzo, Enrica Rabaudo e Gabriele Valchera con lo spettacolo per famiglie 'Sangiovanni'. Si tratta di un adattamento del libro per ragazzi di Yel Fabio Bosco.

Tutti gli spettacoli della manifestazione sono a ingresso gratuito. Sono stati realizzati con il contributo della famiglia Bosco, da un'idea di Roberto Terasco e Pem, compagnia residente del Teatro Sociale.