Dal For.Al a Milano per la Jewellery Week

MILANO - Nei giorni scorsi i ragazzi del secondo e terzo anno operatore alle lavorazioni dell’oro e dei metalli preziosi del For.Al di Valenza si sono recati in trasferta alla Milano Jewellery Week, accompagnati dalla responsabile di sede Barbara Battistella, mentre un gruppo di studenti ha partecipato, sempre nell’ambito dell’evento nel capoluogo lombardo, al talent show della manifestazione, evento dedicato a tutte le scuole ed accademie che hanno portato in mostra i gioielli dei propri studenti, finalizzato a scoprire nuovi talenti provenienti da differenti paesi, che si è svolto all’interno della scuola Galdus ed è stato dedicato al tema “Undress your feelings”.

Per il For.Al “Vincenzo Melchiorre” hanno partecipato Fabio Bruccoleri, Arianna Boaglio, Sabrina Chiodo, Marta Farrace, Beatrice Marsili, Mariagrazia Pollini, Alessia Ravasio, Antonella Paggetti Rossi e Samuele Quirini.

La Milano Jewelry Week è l’unica settimana, dal respiro internazionale, in Italia interamente dedicata al gioiello, che ha racchiuso tutte le diverse tipologie del settore: dall’alta gioielleria, al prezioso, fashion, contemporaneo, brand, vintage e d’autore. Un itinerario secondo percorsi tematici che ha coinvolto location prestigiose, importanti scuole orafe della città e i negozi e laboratori della città, con la volontà di creare un evento unico nel suo genere capace di attirare l’attenzione sul mondo del gioiello.