Domani è festa in centro a Valenza, si celebra l'autunno

VALENZA - Torna domenica, con la sua seconda edizione, la Festa d’Autunno a cura della Pro Loco. La manifestazione - che animerà corso Garibaldi - era nata proprio nel 2021 su impulso dell’assessore Rossella Gatti che aveva coinvolto il sodalizio dell’allora presidente Settimio Siepe. «Una collaborazione proficua che continuerà - commenta il volto storico della pro loco, nelle scorse settimane dimessosi per motivi di salute ma sempre presente nelle attività - e che aveva avuto riscontri più che positivi dai negozianti che, per l’occasione, avevano deciso di organizzare un’apertura straordinaria». Così squadra che vince non si cambia, e la formula rimane immutata anche in quest’edizione.

Il programma

Dalle 9 alle 20 circa in centro ci saranno, oltre ai negozi aperti («La risposta dei commercianti è stata buona» dice il presidente della Pro Loco Domenico Spinelli), una trentina di bancarelle del mercatino enogastronomico e hobbistico. L’animazione sarà garantita dagli operatori dell’Avis e della Croce Rossa, mentre nel pomeriggio ci sarà l’intrattenimento itinerante a cura di Kanikapila Ukulele Band. Il gusto sarà poi grande protagonista con la castagnata del Gruppo Alpini e la farinata de La Ghiottosa. La pro loco proporrà il suo cavallo di battaglia, la grigliata di carne, ma pure la polenta, in quattro differenti declinazioni: con i funghi, al ragù di salsiccia, concia e con i peperoni. «Siamo molto fiduciosi e speranzosi per il tempo, le temperature di queste settimane aiutano» conclude Spinelli.