Uno speciale annullo filatelico per i 65 anni dell'Avis di Valenza

VALENZA - In occasione del 65° Anniversario della fondazione Avis Comunale di Valenza, Poste Italiane attiverà un servizio postale temporaneo con bollo speciale dedicato.

L’annullo, disponibile da domenica 16 ottobre dalle 9.00 alle 14 (con la cerimonia di bollatura che si terrà alle 11) presso il Palazzetto Comunale dello Sport, verrà inaugurato per timbrare le corrispondenze presentate presso la postazione di Poste Italiane richiesta dall’Avis Comunale di Valenza, allestita per l’occasione.

La sezione Avis di Valenza celebra con i volontari e le istituzioni questo importante traguardo attraverso il quale l’Avis opera in una molteplicità di servizi utili per la città significando che il dono del sangue nei contesti emergenziali e d’urgenza, chirurgici ed in altre numerose evenienze rappresenta una terapia salvavita oltre che un atto di generosa solidarietà.

Presso lo stand di Poste Italiane si potranno anche acquistare le più recenti emissioni di carte valori, insieme ai tradizionali prodotti di Poste Italiane: folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori per collezionisti.

Il timbro figurato, dopo l’utilizzo nella giornata del 16 ottobre, sarà disponibile dal giorno 17 ottobre presso lo sportello filatelico di Casale Monferrato Centro, Piazza Cesare Battisti, 23 , per i sessanta giorni successivi. Sarà poi depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale.