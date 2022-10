Per la lotta contro il cancro al seno, la scuola compra una sedia

VALENZA - Per sostenere - tramite le vendite - la Campagna Nastro Rosa della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt), Calligaris, storico brand di arredamento, ha varato il Pink Project. L'azienda per il mese della prevenzione del tumore al seno ha deciso di produrre una versione speciale (rosa) di Liberty, seduta totalmente realizzata con polipropilene riciclato.

Il preside dell'istituto comprensivo Paolo e Rita Borsellino Maurizio Primo Carandini ne ha acquistata una - l'ordine è stato effettuato lunedì - per inserirla nel Map, il Museo di Arte Partecipata ospitato nella scuola. «Sarà posta all’ingresso accanto alla sedia/scultura di Carlo Guzzi».