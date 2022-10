Pro Loco: Settimio Siepe rassegna le dimissioni, non è più presidente

VALENZA - In primavera Settimio Siepe, storico volto della pro loco di Valenza, era tornato alla guida del sodalizio cittadino dopo i tre anni da braccio destro di Viviana Colombo. La scorsa settimana, tuttavia Siepe ha rassegnato le sue dimissioni, pur scegliendo di rimanere a far parte del direttivo come tesoriere (una carica che si somma alla presidenza onoraria). «Si tratta di una decisione sofferta, che ho preso con difficoltà. Purtroppo le mie condizioni di salute non mi permettono di essere autonomo negli spostamenti e io intendo il ruolo soprattutto con la presenza. È giusto che i più giovani raccolgano il mio testimone, io comunque rimarrò a disposizione della pro loco con la mia esperienza» ci ha spiegato.

Il nuovo presidente della pro loco di Valenza è così diventato Domenico Spinelli (che era vicepresidente fino a pochi giorni fa), mentre il ruolo di suo vice invece è stato affidato a Davide Varona.