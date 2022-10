Boccardi (Lega): «Valenza rappresenta il sogno americano in Italia»

VALENZA - Daniele Boccardi, segretario della Lega di Valenza e capogruppo del Carroccio a Palazzo Pellizzari, commenta il risultato delle elezioni politiche: «Sono soddisfatto del risultato del nostro partito, naturalmente trainato dalla figura di Riccardo Molinari sempre attento alle tematiche del nostro territorio e alla buona amministrazione lega del nostro sindaco Maurizio Oddone. Importante sottolineare anche l'impegno ricevuto in questi anni dal amico uscente Lino Pettazzi sindaco di Fubine. Faccio i miei complimenti agli alleati di Fratelli d'Italia in qualità del suo segretario cittadino Angelo Spinelli facendo i miei migliori auguri per un governo di centro-destra che saprà sicuramente valorizzare quello che oggi Valenza rappresenta: il sogno Americano in Italia. Le politiche di questo governo se saranno improntate sull'abolizione del reddito di cittadinanza e sui temi di autonomia e abbassamento del cuneo fiscale potrebbero essere un volano trainante per le nostre aziende e la nostra città, quindi per tutti i lavoratori presenti e futuri e per tutti i nostri concittadini.

La città di Valenza vedrà nei prossimi anni un trend di crescita demografica, economica occupazionale ancora più ampio di quello che ci si aspetta. Valenza può diventare un centro d'attrazione internazionale non solo per i brands di lusso, ma anche per tutto il settore della gioielleria e affiliati».