Giornata nazionale del 'Sì': banchetti a Valenza e Pecetto nel weekend

VALENZA - Si terrà domenica 2 ottobre, la Giornata nazionale del Sì promossa da Aido, Associazione nazionale per la donazione di Organi, Tessuti e Cellule in sinergia con tutte le articolazioni territoriali. Il 2 ottobre sarà il culmine delle tantissime iniziative diffuse sul territorio nazionale che, a seconda delle esigenze, potranno proseguire fino al 9 ottobre.

Aido sarà presente nelle principali piazze d’Italia con banchetti e tante altre iniziative, per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di esprimere il proprio Sì alla donazione in vita, in maniera consapevole. Per l’occasione è stata definita in sede Nazionale una partnership con Illy Caffè, storica azienda leader del settore, per la distribuzione di migliaia di confezioni

di caffè a quanti vorranno sostenere con un contributo le attività sociali.

A Valenza i banchetti si troveranno rispettivamente in Piazza Garibaldi, angolo Viale Oliva (lato edicola) sabato 1 ottobre, nonché domenica 2 ottobre a Pecetto di Valenza, presso il sagrato della Chiesa dedicata ai Santi Maria e Remigio (Piazza Natta). I volontari Aido saranno a disposizione di chiunque desiderasse ottenere informazioni o concedere un’offerta libera.

«Come negli anni precedenti il nostro Gruppo farà la propria parte» - afferma il Presidente Alessandro Deangelis - «con l’intento di dare il proprio contributo potenziando quel “Percorso del Sì”, filo conduttore delle manifestazioni che si terranno in tutto il Paese e intrapreso l’anno scorso sulla scorta di quell’onda solidale prodottasi in risposta all’emergenza e al Covid-19. L’iniziativa avrà due obiettivi: l’informazione, grazie ai volontari e al materiale divulgativo in distribuzione nelle piazze; e l’autofinanziamento, tramite la proposta di una confezione di caffè Illy in cambio di una offerta libera a sostegno dell’associazione».

Infine, per chi vorrà, si potrà altresì vivere la Giornata nazionale per il tramite di un minisito Internet dedicato, creato con grafica personalizzata, foto e video dei volontari dalle piazze, della diretta della tavola rotonda da Reggio Calabria sulla pagina Facebook; sul canale You Tube di Aido, sarà consultabile una sezione apposita dedicata all’acquisto del caffè Illy, un social wall

dove troveranno spazio i post d’interazione: il minisito, pronto dai primi di settembre, è consultabile all’indirizzo giornatanazionaleaido.it.