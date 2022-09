Amici della Musica: sabato c'è l'open day

VALENZA - Sabato dalle 10.30 alle 18 in via Carducci 4/a a Valenza è in programma l'open day del Nuovo Circolo Amici della Musica prof P. Piacentini. Durante l'appuntamento sarà presentata l'offerta del sodalizio, si potrà assistere a lezioni tipo, provare gli strumenti e ricevere tutte le informazioni.

Informazioni 338 6594152.