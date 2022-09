Mensa: maggioranza e minoranza chiedono sconti per le famiglie numerose

VALENZA - Tra i punti in esame del consiglio comunale di Valenza, che tornerà a riunirsi domani sera dopo la sospensione estiva, c'è il regolamento comunale per l'applicazione della situazione economica equivalente, l'Isee.

In merito al punto, e alla sua applicazione nel campo delle tariffe per il servizio mensa delle scuole cittadine, all'amministrazione comunale e a tutto il parlamentino, dalle commissioni numero 2 e 4, la 'Bilancio' e la 'Istruzione', riunitesi ieri, arriva una proposta bipartisan.

Firmatari sono infatti, su proposta avanzata inizialmente da Luca Ballerini (presidente della Bilancio e capogruppo di Valenza Futura), lo stesso ex vicesindaco e candidato primo cittadino e Laura Barbi (presidente della Istruzione e consigliere della Lega).

Su invito di alcune famiglie, gli esponenti di minoranza e maggioranza chiedono che si valuti l'inserimento nel regolamento (non potrà esserci il via libera nella discussione di domani ma solo in un secondo momento) di una riduzione da applicarsi al costo del pasto per le famiglie con 2 o più figli, scaglionandola eventualmente in base al reddito. Una riduzione era già presente nella precedente stesura del regolamento. In caso di risposta positiva dall'amministrazione la proposta sarà analizzata in una commissione congiunta.