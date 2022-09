Al centrodestra più di un voto valenzano ogni due

VALENZA - Oltre un valenzano su 2 ha votato (alla camera) la coalizione di centrodestra a sostegno del leghista Riccardo Molinari: 55.44% il risultato - enorme - della compagine. A trainarla il clamoroso exploit di Fratelli d'Italia, primo partito nella città del gioiello con il 31.48%. Numeri importantissimi che consentono di ammortizzare quelli di Lega (12.23%) e Forza Italia (11.09%) che superano comunque il dato medio nazionale.

Male la coalizione di centrosinistra, che si ferma al 23.99, più che doppiata dal centrodestra. Il Pd non arriva al 18% fermandosi al 17.91%, supera il 3% solo +Europa, al 3.11%. 8.01% per il Movimento 5 Stelle, 7.72% per Azione + Italia Viva.