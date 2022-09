Esultano Vale Mado e Asca. Tutti i finali di giornata

Gol, emozioni, spettacolo. E' stata una domenica ricchissima di spunti a livello di calcio provinciale: ripercorriamola, passando come sempre in rassegna le varie categorie.

In Eccellenza l'Acqui supera 2-1 Saluzzo e ottiene il primo successo in campionato: apre le marcature Piana, poi Baldizzone si fa espellere ma Innocenti raddoppia al termine di una splendida azione corale. Carli accorcia nel finale, i bianchi soffrono, ma alla fine possono festeggiare. Altra domenica amara per la Luese Cristo, superata 2-0 dal San Domenico Savio al termine di un confronto nel quale i ragazzi di Adamo vengono puniti oltre i propri demeriti. A fare la differenza, con una doppietta, è il solito Lewandoski.

Per quanto riguarda la Promozione, invece, affermazione pesantissima della Valenzana Mado, capace di aggiudicarsi il big match contro la PastorStay grazie a un gol di Fiore in avvio di ripresa cui fa seguito il raddoppio di Akouah fuori tempo massimo. Termina 1-1 Castellazzo-Novese, con i locali che segnano per primi grazie a M'Hampsi, e con Oberti che salva gli ospiti, mentre l'Asca passa 1-0 a Ovada in virtù di una rete di Karim. Saviano segna e lancia il Felizzano, 1-0 contro San Giacomo.

Capitolo Prima Categoria: colpo grosso della Capriatese, che grazie a Yassin El Amraouoi e a Panariello supera 2-1 a domicilio la Frugarolese, cui non basta Pannone. Sconfitta pesante a Canelli per la Spinettese, mentre il Monferrato sbriga la pratica Costigliole. Grande impresa della Fulvius, corsara 3-1 a Sale nonostante il vantaggio locale messo a segno da Repetto: nella ripresa si scatenano i due Bennardo, che firmano il ribaltone.

Turno inaugurale in Seconda Categoria: bene la Boschese, 3-1 contro Cassine, bene anche Quargnento, che regola 4-0 Castelpiovera, 2-2 tra Viguzzolese e Castelnovese.

Prima giornata anche in Terza Categoria, con la Junior Asca capace di affermare subito le proprie ambizioni: nel 4-0 contro Merella segnano due volte a testa Raiteri e Graffeo. Convince la Don Bosco, 5-1 a spese dell'Aurora, Garbagna vince di misura, parte bene il Cabella contro Valmadonna San Michele.