Melissa: «Dall’America ho seguito il cuore e mi ha portata a Valenza»

VALENZA - Anche se gli Stati Uniti agli occhi di un italiano possono a volte apparire come la terra delle opportunità, c’è anche qualcuno che dall’America guarda all’Italia nello stesso modo. È il caso di Melissa Morgan, classe 1989, nata e cresciuta a Temecula, California. Si è trasferita a Valenza poco più di un anno fa, per ricostruirsi una vita dal gusto tutto italiano inseguendo un grande sogno che ha sempre condiviso con il papà.

«Sono per metà messicana da parte di madre, ma la mia famiglia da parte di papà viene dall’Italia, da Refrancore (At). Per questo, da quando sono piccola passo le mie estati qui, ma ho sempre sognato di trasferirmi». Oggi Melissa ha iniziato anche a collaborare con una scuola di lingue. «Da quando abito qui mi sveglio ogni giorno con il sorriso, sono molto grata per quello che ho in Italia».

Tutti i dettagli sulla sua storia nel numero de ‘Il Piccolo’ di domani.