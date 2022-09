Lo sport di Valenza scende in piazza: l'evento funziona

VALENZA - Più che positivi i riscontri da ‘Sport in Piazza’, l’evento organizzato domenica dal Comune di Valenza. In piazza Gramsci, dal mattino al pomeriggio, si è assistito a una vetrina di gran parte dell’offerta sportiva della città, con circa 25 società presenti con stand, dimostrazioni, esibizioni e la possibilità di provare (in particolare per i bambini) le più disparate attività. Capitava così di vedere giovanissimi in kimono impugnare una racchetta da tennis, oppure preadolescenti in maglietta da calcio testare le attrezzature da arrampicata. «È andata benissimo - commenta raggiante l’assessore allo sport Luca Merlino - Un messaggio positivo per le società partecipanti e per la città. Le attività ora possono ripartire appieno e le nostre tante realtà sono state felici di potersi mettere in mostra. Lo sport è salute e benessere». Durante le lunghe ore di evento, poi, non sono mancati alcuni vip: la campionessa Lucrezia Rexhepi, stella della Ginnastica Valentia, e il campione del mondo del 1958 Josè Altafini.