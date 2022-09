La Gara dei Barcè di Casale dominata dai barcaioli lombardi

CASALE - Parla lombardo la nona edizione della Gara dei Barcè organizzata dagli Amici del Po di Casale domenica all’imbarcadero di viale Lungo Po Gramsci. L’evento, che ha visto sfidarsi due decine di barcaioli nella classica vogata in piedi con il remo dalla punta di ferro, ha visto trionfare nel ‘singolo’ Claudio Bruni di Travaco Siccomario che ha preceduto il pluricampione uscente Elio ‘Lello’ Orbelli di Abbiategrasso. In terza posizione si è classificato l’Imperatore del Po, il valenzano Angelo Bosio.

Nella gara a coppie rivincita di Orbelli, che l’ha spuntata con Roberto Uboldi e si è pure garantito la seconda piazza insieme al padre Ernesto. Terzo posto per il duo composto da Simone Piazzon di Garlasco e Matteo Fasani di Gropello Cairoli. L’evento, a partecipazione gratuita, ha visto la presenza, ai nastri di partenza, di diverse donne. Per i vincitori le coppe, per tutti medaglie e gustosi krumiri.