Damiani lancia la nuova collezione Belle Époque

VALENZA - Belle Époque, un’epoca, una suggestione, un’ispirazione. La Belle Époque era espressione di un mondo nuovo: grazie al progresso tutto sembrava possibile; si respiravano euforia e creatività e a Parigi, la Ville Lumière, in quegli anni di fine Ottocento nasceva una nuova forma di espressione: il cinema. La scintilla della modernità si era inesorabilmente accesa e in un clima così 'fiammeggiante' è facile immaginare il fondatore della Maison di Valenza Damiani, Enrico Damiani, seduto nel suo laboratorio, dopo un viaggio in Francia, intento a dare forma alle proprie impressioni e a disegnare i bozzetti di quelli che sarebbero stati i gioielli sublimi e perfetti di una delle collezioni più evocative.

È proprio grazie a questi disegni – frutto di una grande mente creatrice, affascinata da un’idea dinamica di mondo – che nasce la collezione Belle Époque. Il suo innovativo design geometrico rappresenta la pellicola cinematografica – simbolo dell’arte 'che si muove' – attraverso un susseguirsi di diamanti accostati a zaffiri, rubini o smeraldi, mentre altri diamanti ne tracciano il profilo esterno.

Anelli, bracciali, orecchini e collier nascono così dalle sapienti mani dei maestri orafi valenzani, che reinterpretano con bravura e attenzione al dettaglio quel periodo e quell’instancabile movimento intellettuale. Come in movimento è la preziosa croce Belle Époque, best seller di collezione, composta da due croci, una inserita nell’altra, che possono essere indossate anche singolarmente. I due elementi risultano vivaci, in oscillazione, dinamici per chi li indossa… proprio

a ricordare il fervore e l’energia dell’epoca. Le due croci si compongono e si scompongono a creare preziose interazioni che esaltano la luce delle loro pietre