Its Gem a Valenza: ancora metà posti disponibili

BIELLA - Buoni riscontri, sul fronte della partecipazione del pubblico, all'open day dell’Its Tam tenutosi a Biella sabato scorso.

Durante la mattinata insieme ai tre corsi dedicati alla filiera del Tessile Abbigliamento Moda, è stato presentato anche il nuovo percorso del Gem - Gioielleria Educazione Moda (in attesa di approvazione con bando regionale), novità assoluta introdotta grazie all’interessamento dell’assessore regionale alla Formazione Elena Chiorino.

Sarà Valenza, distretto orafo per eccellenza, a ospitare il debutto da fine ottobre della scuola nell’antico complesso San Domenico (l'ex scuola Carducci). Molti degli aspiranti tecnici che frequenteranno l’istituto post diploma sono infatti giunti a Biella dall’Alessandrino, alcuni già iscritti, altri che hanno compilato la documentazione in loco aggiungendo il loro nome a quelli delle iscrizioni pervenute on line. In questi giorni è già stata superata la metà dei posti disponibili - sono 25 - per il biennio 22-24, per il quale la prima delle selezioni dei candidati è fissata al 19 settembre (la seconda si terrà a ottobre).

È stata Silvia Verduzio, direttore Risorse Umane Pgi Cartier, a spiegare personalmente ai presenti, l’importanza del settore e gli sbocchi che può offrire, ma soprattutto la necessità delle imprese di poter contare su manodopera preparata e competente. Il Gem, la cui realizzazione è stata affidata dalla Regione all’Its Tam di Biella, prende dunque forma, in attesa di dare il via alle lezioni a ottobre.

In videoconferenza da Vicenza Oro sono intervenute inoltre Alessia Crivelli, presidente Gruppo Orafo di Confindustria Alessandria, e l'assessore valenzano Alessia Zaio.