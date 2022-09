Domenica a Rivarone ritorna la Merenda Poetica

RIVARONE - Domenica 11 settembre a Rivarone, alle 15.30, si svolgerà l'XI edizione della Merenda Poetica.

Per problemi logistici quest'anno non si svolgerà nel giardino privato della scrittrice Rosetta Bertini, bensì nel giardino della Casa Comunale in via Bassignana.



Come nelle scorse edizioni saranno presenti voci poetiche provenienti da varie località italiane, alcune già note al pubblico presente ed altre "nuove".

Parteciperanno:

Emilia Barbato, Alessandra Paganardi e Alessandro Magherini da Milano;

Camilla Ziglia da Brescia;

Davide Zardo da Valle Lomellina;

Enrico Maria Lazzarin da Settimo Torinese;

Andrea Tavernati da Como;

Sergio Gallo da Savigliano dell'albese;

Ottavio Pilotti da Tortona;

Melissa Dawson da Lu Monferrato;

Marco Maggi e Gianfranco Isetta da Castelnuovo Scrivia;

Emanuela Gelmini da Manerba del Garda;

Fabrizio Bregoli da Cornate d'Adda;

Gianfranca Gastaldi da Torino;

Silvano Cappelletti da Valenza;

Stefano Torre da Piacenza;

Enrico Maria' da Novi;

Roberto Chiodo da Acqui;

Lia Tommi, Fulvia Maldini e Vanda Guaraglia da Alessandria;

giocheranno in casa Luigino Fracchia e Carla Mutti;

Francesco Sainato;

Tania di Malta;

Raffaele Floris da Pontecurone;

Greta Rosso da Bormio.

Ad allietare la giornata - a ingresso libero - le note dell'arpa del maestro Camillo Vespoli e i colori dei quadri di Maura Gabban.

Al termine verrà offerto ai partecipanti un 'rinfresco' poetico.