Lc Valenza Adamas accompagna i giovani nel futuro

ALESSANDRIA - La sede di Alessandria del Ciofs Fp Piemonte è stata la speciale location per la serata di apertura del Lions Club Valenza Adamas che si è volta martedì 6 settembre. Una scelta non casuale: il programma del club per l’anno in corso si chiama infatti “I ragazzi e le contromisure al mondo dei grandi”, quindi quale miglior luogo per celebrare l’investimento verso il futuro di una scuola che dedica a loro tempo, risorse e impegno?

È stato l’executive chef, già stellato, del ristorante Al Castello di Grinzane Cavour, Marc Lanteri a cucinare con gli allievi della scuola professionale dimostrando grandissima disponibilità e suscitando un enorme entusiasmo nei ragazzi stessi.

La cena è stata anche l’occasione per raccogliere fondi per finanziare uno dei service previsti dal programma: un corso di formazione sulla didattica emotiva per i docenti delle scuole medie inferiori e superiori.

«Insegnare a chi ha voglia di imparare, a chi è entusiasta per natura, a chi non si è mai trovato così in difficoltà da aver voglia di mollare è semplice. Difficile è invece riuscire a far rinascere l’entusiasmo ed essere attrattivi nei confronti di coloro che pensano di non potersi concedere il lusso di sperare, di essere felici. Questa è la chiave dell’insegnamento. Trasferire fiducia, speranza e voglia di futuro. Saper riconoscere le situazioni di disagio, non ascoltare quello che i ragazzi dicono ma comprendere ciò che i ragazzi non dicono» le parole di Arianna Masini, presidente del LC Valenza Adamas.

Attraverso questo service, il LC Valenza Adamas vuole contribuire a fornire agli insegnanti un supporto, un aiuto per sviluppare le competenza dell’intelligenza emotiva, dell’ascolto attivo per diventare un punto di riferimento per i ragazzi.

Continua Arianna Masini: «Mio padre diceva sempre che il principale compito dei genitori è insegnare ai figli a vivere senza di loro. Ecco, il ruolo della scuola non è tanto e solo insegnare competenze e trasferire cultura, è prima di tutto essere il pilastro intorno al quale aiutare i ragazzi a sviluppare le proprie attitudini, scoprire quali sono le proprie aspirazioni e fornire gli strumenti che permetteranno loro di raggiungere i loro obiettivi proprio quando a scuola non andranno più. Non importa chi sei, importa cosa puoi diventare. E allora se non puoi cancellare le cose, scrivici sopra. Il nostro service è dedicato a tutti coloro che devono ritrovare la fiducia in loro stessi e nelle loro possibilità. È dedicato a chi deve trovare quei pennelli che serviranno per riscrivere il proprio futuro….».