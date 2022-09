Dopo lo stop estivo, al Teatro Sociale torna Valenza Padegogica

VALENZA - Dopo la pausa estiva riprendono le attività del Teatro Sociale di Valenza. Il primo appuntamento sarà proprio con ‘Valenza Pedagogica’, l’offerta formativa selezionata dal direttore artistico Roberto Tarasco. La proposta è eterogenea e prevede corsi di teatro per tutte le età e laboratori di musica e canto. Le prime lezioni si terranno da ottobre ed è possibile iscriversi a partire da martedì 13 settembre presso la Segreteria del Teatro Sociale di Valenza (piazza Verdi, dalle 16 alle 19): tel. 0131.920154 – e-mail formazione@valenzateatro.it. L’iscrizione prevede la sottoscrizione della tessera annuale ValenzaTeatroSocialClub a 10€ a persona.

Nello specifico i corsi che verranno attivati saranno quattro:

• TEAtro POTenziale a cura di Luca Zilovich per bambini e ragazzi: movimento, recitazione, mimica, giocoleria e un pizzico di magia. Si parte giovedì 6 ottobre, iscrizioni fino al 27 settembre. ‘TeaPot KIDS’ (6-11 anni): tutti i giovedì dalle 17 alle 18; da inizio ottobre a fine maggio. Costo: 200€. ‘TeaPot TEEN’ (12-17 anni): tutti i giovedì dalle 18 alle 19.30; da inizio ottobre a fine maggio. Costo: 280€.

• Voci dal rumore a cura di Daniela Tusa e Angelo Prati. Corso di teatro per giovani e adulti, per mettere in campo le proprie risorse più autentiche. Adesioni entro venerdì 14 ottobre, il corso verrà attivato con almeno 10 iscritti. Si partirà dai personaggi principali della commedia ‘Molto rumore per nulla’ di Shakespeare per un totale di 10 lezioni rivolte ai maggiori di 18 anni, tutti i lunedì a partire dal 17 ottobre dalle 20 alle 22.30. Costo: 250€.

• Chitarra a cura di Antonino Salamone. Corso di chitarra acustica, lezioni individuali o in coppia per tutte le età, dai 10 anni in su. Giorno e orario da concordare con l’insegnante, a partire dal 4 ottobre, adesioni entro il 27 settembre. Costo: lezioni individuali 480€, in coppia 320€.

• Canto a cura di Monica Bursi. Corso di canto corale per bambini dagli 8 ai 12 anni, tutti i mercoledì dalle 17 alle 18 a partire dal 5ottobre. Da inizio ottobre a fine maggio. Le adesioni entro martedì 27 settembre, il corso sarà attivato al raggiungimento di minimo 6 iscritti. Costo: 200€.