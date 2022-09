Campeggio don Pietro: Giovanni Ceva al commiato

VALENZA - Giovanni Ceva si congeda dalla gestione del campeggio Don Pietro di Cervinia (un incarico affidatogli da don Marasini nel maggio del 2017) con una lettera aperta alla cittadinanza valenzana.

«In realtà ho lasciato la direzione già dal mese di ottobre ’21 riservandomi di occuparmene ancora per un breve periodo a cavallo di ferragosto 2022» spiega prima di elencare i tanti lavori portati avanti negli anni.

«Tutto questo è stato realizzato con tanto impegno e con la disponibilità di oltre un centinaio tra persone, amici, volontari ed enti, che non finirò mai di ringraziare - continua - Un ringraziamento di cuore a quel gruppo di cari amici e fedelissimi frequentatori del campeggio che in periodi diversi mi hanno accompagnato. La certezza che in futuro il campeggio continuerà a vivere sulla strada tracciata e che verrà gestito da persone appassionate che ne conoscono la storia, la tradizione, le esperienze di coloro che l’hanno vissuto mi rende più leggero il congedarmi da questa avventura».