Da domani torna a Valenza la Festa dell'Unità

VALENZA - È tutto pronto per il ritorno, da giovedì a domenica, della Festa dell’Unità di Valenza. Un evento con una matrice politica legata evidentemente al centrosinistra ma che si sviluppa soprattutto come veicolo di convivialità e spensieratezza: mancava in città da una trentina d’anni nonostante sia stato tra i più importanti, nel suo genere, di tutto il panorama provinciale. Quattro serate in viale Oliva tra musica, cultura ed enogastronomia.

Partiamo da quest’ultima: stand enogastronomico aperto ogni sera a partire dalle 19.30 con specialità di carne e di pesce: si va dal polpo con le patate al prosciutto e melone, dalle linguine allo scoglio alla pasta e fagioli, dal fritto misto di pesce fino alle grigliate di carne. Oltre ai piatti da mangiare ‘seduti’, poi, ci saranno anche le più agili proposte di street food, con panini e patatine.

Il venerdì ‘giovane’

Le serate, ogni giorno a partire dalle 21.30, proseguiranno all’insegna delle note musicali. Lo faranno con altrettanti eventi, tra loro diversi e in grado di incontrare i gusti più disparati. Giovedì tocca al tributo ai Nomadi proposto dagli Utopia. Venerdì, in collaborazione con il Comitato Filo Rosso di Casale che si era occupato di co-organizzare il riuscito Primo Maggio Provinciale di pochi mesi fa, l’intrattenimento musicale è dedicato ai giovani con ‘Cittadella Off’: sul palco della serata ‘Urban’ si alterneranno Not Good, Asya, Mera e L’Ottico. Sabato il rock di Vasco nella proposta degli Asilo Republic, con Maurizio Solieri (storico chitarrista del ‘profeta’ di Zocca) come special guest. Un grande ospite anche per la serata conclusiva, quella di domenica. Insieme ai Fly Blue’s e al loro tributo a Zucchero ci sarà Max Marcolini, arrangiatore e chitarrista di Fornaciari. La proposta della festa non finisce qui. Lungo viale Oliva ci saranno gli stand delle associazioni di volontariato che operano in città e non solo, dalla Sie al Cuamm, fino all’Anpi. Sabato pomeriggio invece si pensa ai bambini con lo show del mago Starman e zucchero filato e pop corn gratuiti per tutti i piccoli intervenuti. La tradizionale lotteria avrà come primo premio una bicicletta elettrica mentre l’aspetto culturale vedrà protagoniste le esposizioni fotografiche ma soprattutto i dibattiti/salotti che precederanno la cena. Il programma, visto il periodo pre-elettorale e le sue regole, è ancora in via di definizione. Certo l’evento di domenica alle 18.30, dedicato alla storia della Festa.