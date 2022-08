Tre giorni di musica, buon cibo e festa al Villaforte Festival

SAN SALVATORE - Dal 26 al 28 agosto a San Salvatore Monferrato tre serate di festa grazie alla terza edizione del Villaforte Festival, organizzato dal circolo Villaforte Tennis. Dalle 19.30 tante le proposte gastronomiche, fra piatti della tradizione e rivisitazioni, proposte grazie ai produttori della zona e al coinvolgimento anche della Pro Loco. Venerdì 26 agosto, la Pro Loco Sansalvatorese Vivacittà proporrà agnolotti , pasta, cuoppo di fritto misto con verdurine fritte, hamburger vegano, mentre ci saranno anche i piatti de Il Vetusto Monferrato, la farinata de La Ghiottosa ed Elli Gelati. Le serate musicali, che prenderanno il via alle ore 20.30, verranno inaugurate da Max Pezzali Tribute, il primo tributo Italiano a Max Pezzali e gli 883, uno spettacolo davvero incredibile, rinnovato a maggio 2020, a dieci anni dal suo debutto. Max Pezzali Tribute Live Show ripropone tutti i più grandi successi dell'artista con una incredibile band dal vivo (i 'Cani Sciolti)' e Matteo Magni, in veste di “impersonator” e trascinatore. La somiglianza vocale e la bravura del cantante, la collaborazione diretta con alcuni dei musicisti che hanno suonato con Max Pezzali, la cura dei dettagli dall’abbigliamento agli arrangiamenti musicali, rendono lo spettacolo un’esperienza indimenticabile e adatta a un di pubblico di ogni età. Ingresso 10 euro (consumazione inclusa).

Sabato 27 agosto, il menu gastronomico offerto dalla Pro Loco Sansalvatorese Vivacittà verrà integrato dalle bontà del Kitchen Street bistrò. Dalle 20.30 (sempre con ingresso a 10 euro con consumazione inclusa), si esibiranno gli Asilo, tributo a Vasco Rossi. La band ripercorre la carriera del Rocker di Zocca con l'intento di fare rivivere l'energia e le emozioni dei suoi concerti, partendo dai primi anni fino al presente, alle ultime produzioni e le nuove versioni live. Gli Asilo sono un gruppo di musicisti da tempo attivi nel panorama della musica live nazionale: Gian Luca 'JoJo' Giolo alla voce, Andrea 'Tone Annaratone al basso, Daniele 'Fox' Lionzo alla batteria, Riccardo Roggero alla chitarra e Francesco Marchisotti alle tastiere e chitarre.

La festa continua domenica 28 agosto. Tutti i sapori della tradizione si possono recuperare nel ricco menu proposto durante tutta la serata, mentre si chiude in bellezza con la Shary Band. Dopo essere stata band rivelazione 2004, la band si attesta attualmente come Top Band nel panorama settoriale nazionale, con oltre 200 date annuali. La ricetta vincente è la ricerca di un divertimento semplice e di un lavoro serio e professionale di tutto lo splendido staff. Lo spettacolo di Shary Band è basato fondamentalmente sulla sinergia tra musical e live concert, inimitabile, poiché ideato, costumizzato e coreografato sul modello Shary Band, con l'unico obiettivo di “abbracciare” la gente con la disco music e centrare il vero sano divertimento. Il circolo Villaforte Tennis si trova in via Matteotti, 20 a San Salvatore Monferrato. Per info, cell. 391 3516117.