Il 2022 de Il Diamante brilla sotto la stella dei gioielli 4D

VALENZA - Il brand 'Il Diamante' nel primo semestre del 2022, sullo stesso periodo del 2021, ha avuto un incremento del 25%. Ed è lecito domandarsi perché in un settore maturo e con una crisi economica mondiale e una pandemia non ancora terminata, l’azienda riesca a mettere a segno un risultato così importante.

Maurizio Martone e Roberta Bardon, founder e Ceo de Il Diamante, persi circa 600mila euro di fatturato nel 2020, nel 2021 hanno deciso di investirne 700mila. Obiettivi chiari di riposizionamento, nuove linee e tecnologie brevettate come l’unicum costituito dai gioielli 4D, un’incassatura multilaterale che illumina le creazioni da tutti i lati, e così il 2022 brilla per risultati in 4D!

«I clienti di alta fascia sono sempre alla ricerca di novità che nel nostro settore un po’ scarseggiano – affermano gli imprenditori – proponendo oggetti in cui lo stile e il lusso sono evidenti, ma originali, sono incrementate le richieste».

Il ridisegno dell’azienda intrapreso solo un anno e mezzo fa sta quindi dando i risultati auspicati e nel primo semestre del 2022 il fatturato ha già superato 1milione e 130mila euro.

Maurizio Martone sottolinea anche che: «Tutti gli investimenti per l'anno 2022 sono stati confermati, abbiamo quasi terminato la prima parte di ristrutturazione dell'azienda ed entro fine anno pensiamo di concludere i lavori. A settembre cominceremo a programmare gli investimenti per il 2023: proseguiamo con la comunicazione e l’e-commerce, che si sono rivelati strategici, e aumenteranno le presenze alle fiere, soprattutto quelle internazionali. Sono già a calendario Tokio a gennaio, Dubai a febbraio e probabilmente Las Vegas a giugno oltre ovviamente a riconfermare Vicenzaoro».

La presenza, ad esempio, al JGT Dubai nel febbraio del 2022 ha aperto le porte al mercato internazionale permettendo di siglare nuove importanti partnership in Albania, Romania, Canada e Middle East. Molte le aspettative anche dalla fiera di Miami di fine settembre, per rafforzare la presenza de Il Diamante nelle migliori boutique fuori dall’Italia, ma anche nel nostro Paese si stanno acquistando quote di mercato: sono molti i clienti B2B, specialmente nel Lazio, in Sicilia e in Puglia grazie anche alla recente scelta di una testimonial come Rossella Brescia.

La crescita si accompagna all’occupazione, come rimarca Roberta Bardon: «Crediamo da sempre nella valorizzazione dei giovani. Per questo nel 2022 sono state confermate tutte le nuove promesse inserite in azienda: ragazzi molto positivi e con voglia di imparare dai Maestri artigiani esperti e di dare nuova linfa alla creatività. Nonostante il periodo storico che stiamo vivendo, e grazie ai risultati ottenuti, l’occupazione da noi è in costante crescita».