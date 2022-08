Pro Loco in piazza a Valenza: ecco il programma

VALENZA - Nei giorni scorsi è stato reso pubblico il programma completo di Pro Loco in Piazza, in programma dal 9 all'11 settembre prossimo in viale Oliva.

Cinque le pro loco partecipanti alla seconda edizione, oltre a quella di Valenza (pasta e fagioli, grigliata e patatine fritte) ci saranno anche Giardinetto (agnolotti, stinco con patate e torta di nocciole), San Salvatore (tagliolini al sugo di lepre, brasato con patatine e crostata), Lu (battuta di fassona al tartufo o al parmigiano, uova al tartufo e fonduta, panna cotta) e Mirabello (lasagnette alla vigilia, salamino ciucco con polenta e bonet).

Intrattenimento musicale serale con Wow Band il venerdì, I mambo sabato e Luca Panama domenica.