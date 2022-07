Dodici studenti del Melchiorre alla master class globale di Firenze

FIRENZE - Dodici ragazzi e ragazze che hanno frequentato il corso Tecnico Specializzato nelle Lavorazioni Orafe al Banco (percorso formativo della durata di seicento ore di cui 240 di stage in azienda), a cura del For.Al ‘Vincenzo Melchiorre’ di Valenza in collaborazione con l’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza, hanno partecipato all’evento annuale dell’Ime a Firenze presso Villa San Michele: la Master Class Globale quest’hanno è stata organizzata in collaborazione con la Maison Belmond.

Durante la giornata è stata presentata la loro realizzazione, ovvero otto segnalibri in alpacca denominati “Parole in viaggio”, ideati partendo dalla consegna “Ispirandovi alla definizione della parola ‘villeggiatura’ secondo Belmond, illustrate il vostro mestiere” e realizzate con le tecniche del traforo e dello smalto e il coordinamento degli insegnanti Mario Garini e Antonio Carandini.

È stata una giornata di scambio e confronto tra quattro classi differenti dell’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza (Pelletteria Polimoda, Arti Culinarie Galdus Formazione, Client Advisor Università Ca’ Foscari Venezia), incorniciata con la possibilità di poter assaporare la customer experience offerta da Belmond anche grazie al workshop calligrafico tenuto da Betty Soldi .

L’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza (IME), creato da LVMH nel 2014, è un programma di formazione professionale che consente al gruppo di assicurare la trasmissione dei propri savoir-faire unici e di promuovere nei confronti dei giovani i mestieri artigianali tradizionali, favorendo al contempo l’occupazione giovanile.

«Ancora una volta – spiegano Alessandro Traverso e Veronica Porro, rispettivamente presidente e direttore generale di For.Al - abbiamo avuto il piacere di partecipare a questo programma esclusivo che ha proiettato i nostri allievi nel mondo del lavoro del lusso promuovendo un confronto con altre realtà d’eccellenza».