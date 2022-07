ValenzanaMado, c'è Akouah

VALENZA - "Ora i giovani" aveva annunciato Fabrizio Scalzi, ds della ValenzanaMado dopo le sette firme dei nuovi.

E' stato di parola: dal Derthona arriva Ivan Assamoi Akouah, attaccante classe 2003, che nell'ultimo campionato è stato utilizzato 9 volte in D, con una rete, e due volte in Coppa, oltre alle partite con la juniores.

Sono 17 i giocatori confermati della rosa dello scorso anno: Grossi, Bardone, Squarise, Magné, Scalzi, Maggi, Battista, Palazzo, Mazzola, Salvatore e Cesare Fiore, Rizzo, Bertolotti, Boarino, Ratta, Kevin Rodriguez e Cavigiola.

Sfuma, invece, il ripescaggio: il direttivo della Figc regionale, riunito in queste ore, ha indicato nel Cossato e nella Cheraschese le due formazioni ammesse all'Eccellenza, per completare l'organico, in base alla classifica dei club che hanno presentato domanda.