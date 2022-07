Addio a Gian Piero Zaio, padre dell'assessore Alessia

E' mancato nella notte Gian Piero Zaio, classe 1949, padre dell'assessore valenzano Alessia, a cui vanno le condoglianze delle redazioni de Il Piccolo e del Gruppo Soged.

Per sua volontà, non saranno celebrati né rosario né funerale. Dal pomeriggio di oggi e per tutta la giornata di domani sarà possibile un ultimo saluto alla Casa funeraria Bagliano, ad Alessandria.