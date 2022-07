ValeMado, per l'attacco ecco Celeste

VALENZA - Il settebello è completo. La sesta 'carta' per la ValenzanaMado è Amedeo Celeste, 32 anni, punta centrale che, prima, non era mai sceso in Promozione.

"Vengo per risalire dove Valenza e il sottoscritto meritiamo di stare", confessa l'attaccante (l'intervista sul Piccolo in edicola). Che questa volta ha detto sì a patron Flavio Tonetto, al ds Fabrizio Scalzi e a Luca Pellegrini. "Con il mister ci siamo affrontati da avversari. Già qualche anno fa aveva provato a portarmi a Valenza: allora ero alla Cheraschese, l'avevo ringraziato, ma avevo preferito proseguire quell'avventura. Adesso sono pronto a vestire il rossoblù". Maglia numero 10 per Celeste, neo papà, che in carriera ha giocato sempre in D ed Eccellenza, l'ultimo anno nell'Albese, la stagione precedente al Corneliano.

Settimo volto nuovo è quello di Mattia Biscaro, portiere, classe 1998, l'ultimo campionato alla Castelnovese e, prima ancora, a Sale e Derthona. "Ora vogliamo scegliere gli Under - così la società - adatti a un campionato da protagonisti"