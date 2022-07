Valenza, l'acqua torna "normale"

VALENZA - E' tornata l'acqua a Valenza nella zona tra strada Astigliano, strada Cerreto e strada Braglia dove si sono riscontrati problemi fin dalla tarda mattinata di sabato.

Am+, in una nota, fa sapere che "il personale è prontamente intervenuto con le squadre operative sia da Valenza che da Casale, individuando e riparando progressivamente dal sabato pomeriggio alla domenica tre perdite sulla rete di distribuzione la cui posa risale a più di 50 anni fa. I lavori sono terminati nel pomeriggio di domenica e l’erogazione è stata ripristinata intorno alle 19, una volta effettuati gli spurghi ed il carico della rete.

Stamani, però, sono pervenute nuove segnalazioni dalla zona di strada Frescondino e strada Astigliano: alcune utenze lamentavano nuovamente bassa pressione o assenza di acqua. La fornitura è tornata normale verso le 12.30.

Il sindaco Maurizio Oddone è intervenuto "per ringraziare personalmente AM+ ed i suoi tecnici per l’impegno dimostrato durante tutto il fine settimana".