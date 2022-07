Senz'acqua da ieri mattina, la protesta

VALENZA - Con questa calura, nemmeno il refrigerio di un po' d'acqua.

In un'ampia zona di Valenza (a sinistra della circonvallazione per chi da Alessandria viaggia verso la rotonda della Madonnina), l'erogazione è interrotta dalle 9.30 di ieri mattina, sabato.

Immediato l'intervento dei tecnici di Am+. Dapprima si pensava a una perdita dalle tubature, poi si è ipotizzata la rottura di una pompa. Fatto sta che fra strada Cerreto e regione Braglia i rubinetti sono all'asciutto.

"Quando telefoniamo ci dicono: tra mezzora è tutto a posto. In realtà non è così" lamentava, alle 18 di domenica, un abitante. Che ipotizza: "Probabilmente fino a lunedì la situazione non migliorerà...".