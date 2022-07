Valenza incorona il campione regionale

VALENZA - Quasi 130 al via, gli Elite inseguono il titolo di campione regionale. A Valenza, dove la gara, domani, organizzata dalla VeloEventi di Gianni Pederzolli, è valida come prova unica.

Ed è anche prima edizione del Memorial Alberto Vescovo, indimenticato corridore e dirigente, valenzano, scomparso alcuni mesi fa.

Per Overall Tre Colli sarà anche l'occasione per onorare Danilo Massocchi, per molti anni alla guida di Anpi Sport e direttore di corsa: sarà, infatti, il figlio, Francesco (nella foto), direttore sportivo, a guidare l'ammiraglia del team. La squadra di Massimo Subbrero onorerà la memoria di Danilo anche con traguardo volante.

Al via, per Overall, Pettiti, Sasso, Nastasi, Davarias (tornato subito in sella dopo la caduta di sette giorni fa), Giani, Cavallo, uno dei favoriti, e Acevedo, che conquistò la maglia un anno fa, primo honduregno a imporsi in Piemonte. La concorrenza arriva, soprattutto, da Lan Service, Rostese, Bra.

Il via alle 12

Ritrovo dalle 9 da Callegher, in strada per Solero. Il via alle 12 per affrontare i 161 chilometri: un primo anello, di 31, da ripetere tre volte, tocca Villabella, Fosseto, San Salvatore, Mirabello, Pomaro, un secondo percorso, di 17, da affrontare quattro volte, Villabella, Pomaro e Valenza. Traguardo nella zona artigianale D4.