ALESSANDRIA - Sono state due giornate drammatiche quelle che hanno caratterizzato la nostra provincia.

Ieri sera l’incidente mortale a Sezzadio dove a perdere la vita è stato un bambino di 9 anni. Ieri sera a Novi Ligure un uomo di 37 anni è stato investito in via Ovada ed ora è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Alessandria.

Valenza - Questa mattina alle 11 una donna è stata investita davanti alla Unes: è stata trasportata in codice rosso all’ospedale.

Molare - In località Campale si è verificato un incidente autonomo: nell’auto ribaltata è rimasto ferito un uomo di 83 anni che è stato intubato e trasportato in ospedale in codice rosso.

Ponti - Questa mattina alle 11.30 un motociclista di 57 anni è rimasto coinvolto in un incidente la cui dinamica è ancora da chiarire. L’uomo è stato trasportato ad Acqui e poi trasferito al Cto di Torino per l’aggravarsi delle condizioni.

Caldirola - Alle 15 un ragazzo di 17 anni che stava praticando il downhill è caduto con la mountain bike lungo la pista. E’ stato soccorso e trasportato all’ospedale San Martino di Genova con l’elisoccorso.

Capriata d’Orba - Un uomo di 70 anni ha perso la vita mentre si trovava in piscina. Al momento non si conoscono altri particolari.