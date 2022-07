Si cerca il valenzano Francesco Coco, scomparso da un mese e mezzo

VALENZA - I famigliari di Francesco Coco, 60enne di Valenza, non hanno sue notizie dalla fine del maggio scorso. Della vicenda le due sorelle hanno contattato l'avvocato Claudio Falleti (anche neo assessore della giunta Abonante) dell'associazione Penelope, che si occupa della ricerca delle persone scomparse. «È stata fatta denuncia di scomparsa ai Carabinieri e informata la trasmissione Chi l'ha visto?» spiega il legale.

Coco non è nuovo ad allontanamenti, anche di periodi piuttosto lunghi. Alto 1.74, occhi marroni e capelli bianchi, da qualche mese era scosso a seguito dell'aggressione subita a Milano, quando era intento ad aiutare un clochard. Il suo ultimo riscontro è del 30 maggio. Il giorno prima era stato ricoverato in ospedale a Genova. Dopo poche ore era stato dimesso. Dovrebbe avere con sé documenti ma certamente non il cellulare.

I famigliari temono possa essere in difficoltà, magari in qualche ospedale. Chiunque abbia sue notizie è invitato a contattare le forze dell'ordine.

Si ipotizza possa essere in Piemonte ma pure in Lombardia, Veneto e Liguria.