Per migliorare la differenziata Amv promuove il compostaggio domestico

VALENZA - La stella cometa che illumina il cammino indica un obiettivo ambizioso ma indispensabile, quello del 65% nella raccolta differenziata. La strada da fare, visto che oggi a Valenza si è intorno al 38%, è ancora molta, ma la nuova campagna presentata da Cba – Consorzio di Bacino Alessandrino, Amv Valenza e Comune è ambiziosa. Il primo step riguarda i rifiuti organici, e nello specifico è un invito al compostaggio domestico. «Il 30% dei rifiuti è dato dagli avanzi di pranzi e cene - spiega l’amministratore unico di Amv Anna Maria Ferrando - Riuscire ad avere un’ottima differenziata è un bisogno del mondo».

Dopo una serie di incontri con associazioni e portatori d’interesse, si parte martedì sera alle 21 (un appuntamento analogo avrà luogo la settimana dopo, martedì 26 luglio) nella sede di Amv in strada vecchia Pontecurone con un corso di compostaggio aperto a tutti i cittadini.

Si vuole incentivare l'iscrizione all’albo comunale dei compostatori di chiunque abbia un angolo di giardino o orto da dedicare all’installazione di una compostiera domestica, che se gestita correttamente è in grado di produrre compost drenando la parte liquida dei rifiuti. Per gli aderenti, che dovranno rivolgersi ad Amv – sia in sede che attraverso i moduli disponibili online - per essere iscritti all’albo, c’è anche un piccolo incentivo di natura economica, uno sconto nella parte fissa della Tari.